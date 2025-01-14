Topkapı Sarayı’nda tarih canlandı

Topkapı Sarayı'nda Osmanlı geleneği tekrar yaşatılıyor. Her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan sarayda jandarmalar, Osmanlı dönemindeki 'silahtar' kıyafeti ile nöbet tutmaya başladı. Yeni uygulama ile sarayı koruyan jandarmalar, nöbetlerini, geçmişte devletin silahları ile silah depolarından sorumlu olan saray görevlileri silahtarların kıyafetleriyle tutmaya başladı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Topkapı Sarayı Jandarma Koruma Bölüğü, özel tasarlanan silahtar kıyafetiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Turistler 'silahtar' kıyafetli jandarmaların yanında ve önünde fotoğraf çektirirken, o anlar renkli görüntülere sahne oldu. Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, yaptığı açıklamada, "Topkapı Sarayı'nda tematik müzeciliği hayata geçirmek istedik. Dönemin belgelerini inceledik. O doğrultuda orada görülen renk, desen ve boyut gibi özellikleri tespit ettik.

Uzman kişiler tarafından bunlar dikildi, hazırlandı ve giyimini sağladık. Saray içerisinde önemli kapılarımız olan Babüsselam ve Babüssaade kapılarının önünde belli dönemlerde nöbet tutuyorlar, belli dönemlerde de ziyaretçilerin arasında gezerek dönemi hatırlatıyorlar. Gördüğümüz kadarıyla da ziyaretçilerimiz uygulamadan memnun. Elbette ki son dönemlerde bu tür uygulamaları sadece biz de değil, dünyanın birçok saray müzelerinde görmekteyiz" dedi.