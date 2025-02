Topkapı Sarayı’ndaki Mukaddes Emanetler Ramazan’a hazır

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı'nda bulunan Mukaddes Emanetler Dairesi'ndeki eserler, yaklaşan Ramazan ayı öncesi titizlikle temizlendi. Onbir ayın sultanı Ramazan'da ziyaretçi akınına uğrayan bölümde şu sıralar hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Mukaddes Emanetler Dairesi; halısından çinilerine, zemininden kubbesine, eserlerin sergilendiği vitrinlerden kutsal emanetlere kadar en ince ayrıntısına kadar elden geçiriliyor.

'TİTİZLİKLE TEMİZLENİYOR'

Topkapı Sarayı'nın Enderun Avlusu'nda yer alan Mukaddes Emanetler Dairesi, 508 yıldır Türk ve İslam âleminin en kıymetli eserlerine ev sahipliği yapıyor. Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından İstanbul'a getirilen emanetler, asırlardır özenle korunuyor ve sergileniyor. Kutsal emanetlerin başında Peygamberimiz Hazret-i Muhammed'e ait Hırka-i Saadet geliyor. Peygamberimizin mektupları, kılıcı, Uhud Savaşı'nda kırılan dişi, Sakal-ı Şerif'i ve ayak izi de bu bölümde bulunuyor. Dört halife ve sahabeye ait kılıçlar, Kâbe anahtarları ve Hacerü'l Esved mahfazası gibi Harem-i Şerif'e ait hatıralar da burada sergileniyor. Mukaddes Emanetler Dairesi'nin bakım ve temizliğini, Türkiye'de müzecilik alanında bir ilk olma özelliği taşıyan Milli Saraylar Obje Bakım ve Konservasyon Ekibi yürütüyor. Çalışmalar kapsamında Has Oda'nın halıları, çinileri, gümüş kandilleri, buhurdanları ve şamdanları, ahşap pencere kapakları, dolaplar ve nişlerin içlerindeki mermer alanlar titizlikle temizleniyor. Hırka-i Saadet ve Sancak-ı Şerif mahfazalarının tozları büyük bir hassasiyetle alınıyor. Bu uygulamalarda, müzelere özel vakum ayarlı, hepa filtreli cihazlar ve at kılı fırçalar kullanılıyor. Geleneksel usullere uygun şekiklde toplanan tozlar, Mukaddes Emanetler Dairesi'nin önünde bulunan toz kuyusuna dökülüyor. Mukaddes Emanetler Dairesi'nde 2023 yılında kapsamlı bir düzenleme gerçekleştirilmiş, sergilenen eser sayısı 60'tan 300'e çıkarılmıştı. Hz. Osman'a atfedilen Mushaf da uzun bir aradan sonra yeniden ziyaretçilerin ilgisine sunulmuştu. Bu çalışmalar kapsamında tarihî bir açılışa imza atılmış, Hırka-i Saadet'in muhafaza edildiği Has Oda ilk defa ziyarete açılmıştı.

YILDIZ, 'ÇALIŞMALAR GELENEĞE UYGUN OLARAK SÜRDÜRÜLÜYOR'

Mukaddes Emanetler Dairesi'ndeki hazırlıklarla ilgili konuşan Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, "Topkapı Sarayı'nın Mukaddes Emanetler Dairesi sarayın kalbi olarak kabul edilen tarihi önemi içerisinde de her zaman böyle değerlendirilmiş bir mekan. İçinde bulunduğumuz günlerde de ülkemiz Ramazan'a girmek üzere. Dolayısıyla her yıl olduğu gibi Topkapı Sarayı'nda Mukaddes Emanetler Dairesi'nde de bazı hazırlıkları rutin olarak sürdürmekteyiz. Bu kapsamda yapılan aslında en önemli dönüm noktası olabilecek işlerden bir tanesi, evvelki yıl Cumhurbaşkanımız tarafından bu mekanın ziyarete açılması. Özellikle içinde bulunmuş olduğumuz Has Oda'nın, ki sarayın esas kalbidir; ziyarete açılması tarihinde ilk defa 2023 yılında olmuştu ve gördüğünüz gibi artık ziyaretçilerimiz Hırka-i Saadet'i daha yakından görebiliyorlar. Tabi her yıl yine Ramazan geldiğinde burada Mukaddes Emanetler Dairesi ile ilgili çok özel bir temizlik yapıyoruz. Çünkü kadim dönemlerden itibaren özellikle Topkapı Sarayı'nda bizzat padişahların eliyle Ramazan ayında Hırka-i Saadet'e yönelik olarak yapılan bazı uygulamalar var. Dolayısıyla bizim de burada yürütmüş olduğumuz çalışmalar ve temizlik hizmetleri bu geleneğe uygun olarak sürdürülüyor" dedi.