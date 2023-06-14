Haberler Yaşam Haberleri Aracıyla zeytinliğe uçtu: Acı haber geldi!
Giriş Tarihi: 14.6.2023 15:03 Son Güncelleme: 14.6.2023 15:24

Aracıyla zeytinliğe uçtu: Acı haber geldi!

Bursa'da Kadir Ergül, bahçesinden topladığı erikleri pazara götürmek için yola çıktı. Ancak direksiyon hakimiyetini kaybeden Kadir Ergül zeytinliğe yuvalarandı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Remzi YILMAZ
Aracıyla zeytinliğe uçtu: Acı haber geldi!

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy'de yaşayan Kadir Ergül, kendi bahçesinden topladığı erikleri İznik ilçesine pazara götürmek için hafif ticari araçla yola çıktı.

Kontrolden çıkan araç Keramet Kavşağı yakınlarında zeytinliğe uçtu. Ağaçlara çarpıp takla atan hafif ticari araç hurdaya döndü. Yoldan geçenlerin farkettiği kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kadir Ergül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve 4 çocuk babası olduğu belirlenen Ergül'ün cenazesi savcının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Aracıyla zeytinliğe uçtu: Acı haber geldi!
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