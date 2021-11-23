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Giriş Tarihi: 23.11.2021 13:22 Son Güncelleme: 23.11.2021 13:33

Toplam 600 bin lira çaldılar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Toplam 600 bin lira çaldılar

İstanbul Sancaktepe ve Maltepe ilçelerinde gerçekleşen olayda 2 hırsız girdikleri 3 farklı iş yerinden toplam 600 bin liralık tekel ürünü ve para çaldılar.Kameralara yansıyan olayda şüpheliler Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

İstanbul'da Sancaktepe ve Maltepe'de bulunan 3 farklı işyerine giren Aydın K. (49) ve Adem E. (20) kameralara yakalandı. İş yerlerine duvarı delerek giren hırsızlar, girdikleri iş yerlerinden toplam 600 bin liralık tekel ürünü ve kasadan para çaldı. İşyeri sahiplerinin polis ekiplerine haber vermesi üzerine kameraya yakalanan hırsızların kimlikleri tespit edilip, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki GBT sorgulamasında daha önceden Aydın K. 'nın 10 adet suç kaydı olduğu ve Adem E. 'nin ise 9 adet suç kaydı olduğu belirlenip adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanarak ceza infaz kurumunu teslim edildi.

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Toplam 600 bin lira çaldılar
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