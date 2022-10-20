Haberler Yaşam Haberleri Toplantıya 7 aylık bebeğiyle katılan Adanalı girişimci Halime Saçıkaralı: "O anları unutamam"
Giriş Tarihi: 20.10.2022 09:21 Son Güncelleme: 20.10.2022 09:37

Toplantıya 7 aylık bebeğiyle katılan Adanalı girişimci Halime Saçıkaralı: "O anları unutamam"

Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla önceki gün Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 81 ilden 120 girişimci kadının katılımıyla gerçekleşen “Toprağa İz Bırakan Kadınlar Programı”na Adanalı kadın girişimci Halime Saçıkaralı (35) 7 aylık bebeği Mehmet Bozkurt ile katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın sürpriz yapıp toplantıya katıldığını anlatan Saçıkaralı, “Bebeğimle yakından ilgilendi ve altın taktı. Hava soğuktu bana montunu giydir yavrucağı üşütme dedi. Babacan yaklaşımı vardı. O anları unutamam” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Toplantıya 7 aylık bebeğiyle katılan Adanalı girişimci Halime Saçıkaralı: O anları unutamam

"Toprağa İz Bırakan Kadınlar Programı"na bebeğiyle katılan tek kadın girişimcinin kendisi olduğunu ifade eden Saçıkaralı, "Cumhurbaşkanımız toplantıyla katılarak bize sürpriz. Hepimizi tek tek dinledi ve bizlerle gurur duyduğunu söyledi. Bizlere neler ürettiğimizi sordu. Her zaman bizlerin yanında olduklarını ve destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Bebeğimi sevip adını sordu. Sanki karşımızda babamız varmış gibiydi. Daha sonra oğluma altın taktı. Nisan ayında da hanımefendinin davetlisi olarak iftar programına katılmıştık. Hanımefendi de oğluma altın takmıştı. Manevi değeri yüksek olan altınları ömrümüz boyunca saklayacağız" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Eski tip sürücü belgesi olanlar dikkat: Eski ehliyet yenileme süresi uzatıldı
Bakan Koca duyurdu! Kanser taraması randevu sistemi Türkiye genelinde kullanıma açıldı: Ücretsiz olacak
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ı uyardı: Oldubittiye izin vermeyiz
Son dakika haberleri: Galatasaray Türkiye Kupası’nda şov yaptı! Aslan, Kastamonuspor’u 7 golle yıktı…
SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
Güneş Tutulması burçlara etkisi nedir? Güneş Tutulmasında en çok hangi burç etkilenecek?
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' çıkışı! Barış Yarkadaş'ın çok konuşulan sözleri sorulunca...
SON DAKİKA HABERİ: Hamza Dağ canlı yayında son anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin oy oranı
Dünün Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 19 Ekim 2022 Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Toplantıya 7 aylık bebeğiyle katılan Adanalı girişimci Halime Saçıkaralı: "O anları unutamam"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA