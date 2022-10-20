Toplantıya 7 aylık bebeğiyle katılan Adanalı girişimci Halime Saçıkaralı: "O anları unutamam"

"Toprağa İz Bırakan Kadınlar Programı"na bebeğiyle katılan tek kadın girişimcinin kendisi olduğunu ifade eden Saçıkaralı, "Cumhurbaşkanımız toplantıyla katılarak bize sürpriz. Hepimizi tek tek dinledi ve bizlerle gurur duyduğunu söyledi. Bizlere neler ürettiğimizi sordu. Her zaman bizlerin yanında olduklarını ve destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Bebeğimi sevip adını sordu. Sanki karşımızda babamız varmış gibiydi. Daha sonra oğluma altın taktı. Nisan ayında da hanımefendinin davetlisi olarak iftar programına katılmıştık. Hanımefendi de oğluma altın takmıştı. Manevi değeri yüksek olan altınları ömrümüz boyunca saklayacağız" diye konuştu.