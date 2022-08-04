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Giriş Tarihi: 4.8.2022 11:34

Toplu balık ölümleri görenleri tedirgin ediyor

Türkiye’nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak’ın Sivas bölümünde meydana gelen toplu balık ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor. Bin 355 metre uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak üzerinde yüzen balık ölüleri çevredeki vatandaşları endişelendiriyor. Bilinmeyen bir nedenle ölen balıklar su yüzüne çıkmaya devam ediyor.

İHA
Toplu balık ölümleri görenleri tedirgin ediyor

Meydana gelen ölümlerde balıkların, nehirde bulunan ağaçlara ve taşlara takıldığı gözlemlendi. Su debisinin oldukça düştüğü görülen Kızılırmak'ın Sivas Eğri köprü ve Karşıyaka mahallelerinden geçen bölümünde su yüzeyinde görülen yüzlerce ölü balıklar görenleri şaşırttı. Ölü balıklar havadan drone ile de görüntülendi.

"YETKİLİLERİN BURAYA EL ATMASINI RİCA EDİYORUZ"

Bölgedeki kokuyu fark edip ırmak kenarına indiğinde balık ölüleriyle karşılaşan Samet Kürkel, "Tesadüfen buradan geçiyordum, kokuyu fark ettim. Bizde merak edip köprünün altına indiğimizde bu görüntüyle karşılaştık. Yetkililerin buraya el atmasını rica ediyoruz. Burası Türkiye'nin en uzun nehri. Buraya bir el atılırsa iyi olur çünkü bunlar da bir can sonuçta. Suyun çekilmesinden mi kaynaklanıyor yoksa kimyasallardan mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama sonuçta balıklar ölmüş. Tekrarı yaşanmaması için yetkililerin ilgilenmesini istiyoruz" dedi.

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Toplu balık ölümleri görenleri tedirgin ediyor
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