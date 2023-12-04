Toplu mailde küfürlü kodlamaya dava

İstanbul'da bir tekstil şirketinde 18 yıldır direktör olarak görev yapan Mustafa D., aynı şirkette çalışan koordinatör olan Elif B.'den üretim ve siparişle ilgili bir mail aldı. Tüm şirket çalışanlarına gönderilen maili okuyan Mustafa D., alıcı kısmında kendi adının "O.Ç." olarak kaydedildiğini fark etti. Maildeki "O.Ç." ifadesinin herkes tarafından görünüyor olması Mustafa D.'yi kızdırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Elif B. hakkında suç duyurusunda bulunan Mustafa D., dilekçesinde aralarında husumet olmamasına rağmen, durduk yere hakarete uğradığını anlattı. Şaşkınlığın yanı sıra derin bir üzüntü yaşadığını belirten Mustafa D., dilekçeye konu olan kısaltmanın iyi niyetli bir kısaltma olmadığını, anlamının onur ve şeref düşürücü olduğunu vurguladı. Elif B.'nin daha önce de bu şekilde mail attığını sonradan öğrendiğini belirten Mustafa D., "Zincirleme hakaret" suçundan dava açılamasını talep etti.