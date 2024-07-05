Toplu sözleşme eylemlerini sürdüren memurlara CHP’li gruptan engelleme

Adana'nın Seyhan Belediyesinde memurların toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili eylemleri devam ediyor. Memurların belediye binasındaki eylem alanına bir grup ile gelen CHP Seyhan Gençlik Kolları Başkanı Cihan Aydan arasında tartışma çıktı. CHP'li gruptan biri hoparlörün sesini kısmak istedi. Eylemi engellemeye çalışan memurlarla CHP'li grup arasında arbede yaşandı.

Adana Seyhan Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında 13 Haziran'da başlayan ve devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri, belediye yönetiminin memurların kazanılmış mali haklarını aza indirmek istemesi üzerine durdu. Bunun üzerine memurlar belediyede eylem yapmaya başladı.

Memurların eylem yaptığı alana bir grup CHP'li ile gelen Cihan Aydan, eylemi sona erdirmelerini istedi. Bu sırada gruptaki bir kişi hoparlörün sesini kısmaya çalıştı. Bunun üzerine eylemciler ile CHP' grup arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda arbedeye dönüştü. Eylemcilerin tepki vermesi üzerine CHP'li grup alandan ayrıldı.

Tüm Bel-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Çelik, Belediyedeki bazı yöneticilerin kendilerini çağırarak eylemlerini bina dışında yapmalarını istediğini belirterek, "Eylem yapacağımız yeri kendimiz belirleriz. Basın mensuplarına engel olmaya çalışıyorlar. Neden korkuyorlar acaba? Yanlış yapıkları bir şey varsa buyursunlar, oturalım konuşalım. Biz her zaman masayı teklif ediyoruz. Gelsinler konuşalım. Arkadaşlarımıza eyleme katıldıkları takdirde tutanak tutulacağı söylenmiş, tutsunlar" dedi.