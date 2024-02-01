Toplu taşıma araçlarına nano gümüş dezenfekte

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte hizmet veren toplu taşıma araçlarının hijyen standartlarını en üst düzeye çıkarmak için nano gümüş teknolojisini kullanıyor. Yenilikçi ve doğa dostu ulaşım çözümleri arayan Büyükşehir, vatandaşların sağlık ve güvenliği için toplu taşıma araçlarında kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma araçları, günlük olarak iç ve dış temizlik işlemlerinden geçiyor. Dış temizlik için son teknoloji otomatik yıkama makineleri kullanılırken, iç temizlikte ise uzman temizlik personeli tarafından detaylı bir temizlik yapılıyor. Araçların camları, tutamaçları ve yüzeyleri de dahil olmak üzere, vatandaşların temas edebileceği tüm alanlar titizlikle temizleniyor.