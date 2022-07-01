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Giriş Tarihi: 1.7.2022 08:49 Son Güncelleme: 1.7.2022 09:57

Toplu taşıma yankesicileri… Çaldıkları telefonlarla yakandılar…

EMİR SOMER EMİR SOMER
Toplu taşıma yankesicileri… Çaldıkları telefonlarla yakandılar…

İstanbul’da bindikleri toplu taşıma araçlarında kalabalıktan faydalanarak yolcuların ceplerinden ve çantalarından fark ettirmeden cep telefonlarını veya cüzdanlarını çalan iki yankesici çaldıkları cep telefonlarıyla suçüstü yakalandı.

İstanbul'da A.Ş. ve K.B. isimli iki yankesici; bindikleri toplu taşıma araçlarında kalabalıktan faydalanarak yolcuların ceplerinden ve çantalarından fark ettirmeden cep telefonlarını veya cüzdanlarını çaldı. Çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri iddia edilen yankesicilerin açık kimlikleri yapılan güvenlik kamera incelemeleri ve detaylı araştırmalar sonucunda tespit edildi.



İki yankesici de gerçekleştirdikleri son iki olayda çaldıkları cep telefonlarıyla birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Muhafaza altına alınan cep telefonları sahiplerine teslim edildi. Üzerlerinden bir ruhsatsız silah ve bir miktar satışa hazır halde uyuşturucu madde de çıkan iki suç ortağı "Yankesicilik" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Toplu taşıma yankesicileri… Çaldıkları telefonlarla yakandılar…
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