Toplu taşımada banka kartları kullanılabilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ekim ayı toplantısında, toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi ve İstanbulkart dışındaki açık çevrim kartların toplu ulaşımda kullanımının düzenlenmesi teklifi sunuldu.
YÜZDE 24.79'LUK ZAM REDEDİLDİ
Toplantıda toplu ulaşım ücret tarifelerine yüzde 24.79'luk zam teklifi oy çokluğu ile reddedildi. İstanbulkart dışındaki açık çevrim kartların toplu ulaşımda kullanımının düzenlenmesi teklifi ise kabul edildi. Karar sonrası yapılacak düzenleme ile kredi kartı, ön ödemeli kart, banka kartı gibi kartlarla toplu ulaşım araçları kullanılabilecek.