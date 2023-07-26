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Giriş Tarihi: 26.7.2023 18:47 Son Güncelleme: 26.7.2023 19:06

Toplu taşımada yangın! İçi yolcu dolu otobüs alevlere teslim oldu

Ümraniye'de bir alt geçitte ilerlemekte olan İETT otobüsünde yangın çıktı. Yolcuların ve şoförün terk ettiği otobüs alevlere teslim oldu.

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Toplu taşımada yangın! İçi yolcu dolu otobüs alevlere teslim oldu

İstanbul'da toplu taşıma sistemi alarm vermeye devam ederken her gün arızalanma, yolda kalma ve yanma gündemleriyle İstanbullunun can ve mal güvenliğini tehlikeye atan İETT sisteminde bu kez Ümraniye'de bir otobüs içinde yolcular varken alevlere teslim oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kamu iştiraki İETT'ye bağlı sefer yapan 14 A hat numaralı 34 GG 2378 plakalı Özel Halk Otobüsü'nde saat 15.00 sıralarında Dudullu Necip Fazıl Bulvarı'nda alt geçitte ilerlerken bir anda alevler yükseldi.

Şoförünün durdurduğu otobüste bulunan şoför ile yolcular otobüsü terk etti. Otobüs kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangın nedeniyle alt geçitten çevreye yoğun duman yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken otobüste maddi hasar meydana geldi. Otobüsteki yolcular ve yangına tanık olan çevredekiler yangın nedeniyle panik yaşadı.

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Toplu taşımada yangın! İçi yolcu dolu otobüs alevlere teslim oldu
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