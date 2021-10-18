Toplu taşımaya sivil denetim

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından şehir içi toplu taşıma araçlarına sivil trafik ekipleri ile denetim ve kontroller gerçekleştirildi. Şehir içi araçlara yolcu olarak binen trafik ekipleri, araçlarda sürücünün emniyet kemerinin takılı olup olmadığı, ışıklı ikazlara uyup uymadığı izlendi.

Ayırca, araç kullanırken sürücünün cep telefonu kullanıp kullanmadığı, yolcu sayısının tedbirlere uygun olup olmadığı kontrol edildi. Bu kapsamda son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 110 araç kontrol edildi.

Kontrol edilen araçlardan 15'inin sürücülerine çeşitli kural ihlalleti ve eksikliklerden cezai işlem uygulandı. 4 araç ise trafikten men edildi. Uygulamanın bundan sonrada vatandaşların güvenli yolculuk yapabilmeleri için devam edeceği belirtildi.