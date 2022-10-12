Topluma hizmet dersi

Edirne'de Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi İspanyol Begona Rodriguez'in kurduğu 'Plastiğe Hayır Platformu'nun etkinliğinde Eğitim Fakültesi öğrencileri, topluma hizmet dersini Meriç Nehri kıyısında atık toplayıp temizlik yaparak işledi. Rodriguez'in, sahiplendiği eşek, katır ve 4 köpeğiyle katıldığı etkinlikte nehir kıyısında 20 çöp poşeti atık toplandı. Etkinliğe, öğrencilerin yanı sıra Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi Sezgin Kondal, Edirne Sokak Canlarını Koruma Topluluğu (EDCANKO) üyeleri, Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, Edirne Dayanışma Ağı üyeleri yaklaşık 40 kişi katıldı. Nehir kıyısındaki temizliğin ardından konuşan Rodriguez, bölgenin 8 ay önce gerçekleştirdikleri temizlikte daha kirli olduğunu belirtti.