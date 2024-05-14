Toprağa gömülü halde bulunan Dilara’nın ölümüyle ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi

İddiaya göre, 25 yaşındaki bir çocuk annesi Dilara Günana, N. K.'nın arayıp 'Gel annemin altını değiştirmeme yardım et' demesiyle akrabalarının bulunduğu Sedeftepe köyüne gitti. Köyde Y.K., S.K., V.K. ve N.K. tarafından önce darp edildi, ardından sırtından silahla vurularak öldürüldü. Daha sonra Günana'nın cansız bedeni köydeki bir araziye gömüldü. Araziden geçen bir çobanın köpeği, Günana'nın elbisesinin bir parçası bularak kan kokusu alması üzerine olay polis ekiplerine bildirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı çalışmada, kadının cesedi gömüldüğü yerden çıkarıldı. Daha sonra genç kadın için Pertek cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Dilara Günana'nın cansız bedeni Pertek merkez Hacıbaşı mezarlığına defnedildi. Polis ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgili gözaltına alınan Y.K., S.K., V.K. ve N.K. bugün adliyeye sevk edildi.