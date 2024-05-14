Haberler Yaşam Haberleri Toprağa gömülü halde bulunan Dilara Günana olayında 4 şüpheliden 2’si tutuklandı
Giriş Tarihi: 14.5.2024 21:14 Son Güncelleme: 14.5.2024 21:56

Toprağa gömülü halde bulunan Dilara Günana olayında 4 şüpheliden 2’si tutuklandı

Elazığ'da 8 gündür haber alınamayan ve cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunan Dilara Günana (25) olayında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Toprağa gömülü halde bulunan Dilara Günana olayında 4 şüpheliden 2’si tutuklandı

İddiaya göre, 25 yaşındaki bir çocuk annesi Dilara Günana, N. K.'nın arayıp 'Gel annemin altını değiştirmeme yardım et' demesiyle akrabalarının bulunduğu Sedeftepe köyüne gitti. Köyde Y.K., S.K., V.K. ve N.K. tarafından önce darp edildi, ardından V.K. tarafından ensesinden ateş edilip öldürüldü. Daha sonra kadının cansız bedenini battaniyeye sardıktan sonra eşeğe bindirip, daha önce defineciler tarafından kazılan 3 metrelik çukura gömüldü.

Olaydan birkaç gün sonra araziden geçen bir çobanın köpeği, Günana'nın elbisesinin bir parçası bularak kan kokusu alması üzerine olay polis ekiplerine bildirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı çalışmada, kadının cesedi gömüldüğü yerden çıkarıldı. Daha sonra genç kadının cansız bedeni cenaze töreninin ardından Pertek merkez Hacıbaşı mezarlığına defnedildi.

Polis ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgili adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Toprağa gömülü halde bulunan Dilara Günana olayında 4 şüpheliden 2’si tutuklandı
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