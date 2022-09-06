Toprağa gömülü teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirdi

Adıyaman'da Merkeze bağlı Yedioluk Köyü Kayatar mevkiinde arama tarama çalışması yapan jandarma tarafından PKK, KCK silahlı terör örgütüne ait yaşam malzemeleri bulundu.
Yetkililerden yapılan açıklamada; "Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK, KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince ilimiz Yedioluk Köyü Kayatarla mevkiinde 2017, 2019 yılları arasında Adıyaman İlinde faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen ve toprağa gömülü vaziyette bulunan bir kısım yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir.
Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma işlemleri devam etmektedir.