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Giriş Tarihi: 14.1.2022 16:33 Son Güncelleme: 14.1.2022 16:39

Toprak altında kalan işçi kurtarılamadı

ABBAS ÇAKAR
Toprak altında kalan işçi kurtarılamadı

Kocaeli Kandıra İlçesinde yapılan bir çalışmada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı İSU personeli olduğu öğrenilen Salih Şentürk (36), bir anda kayan toprağın altında kaldı. Şentürk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kandıra İlçesi Sarnıçlar Köyü mevkiinde, yeni yapılan bir binaya İSU tarafından yapılan kanalizasyon hattı çalışmasında, toprak kayması meydana geldi. Bu esnada çalışan personellerden biri olan Salih Şentürk(36), tamamen toprak altında kaldı.

Şentürk'ün arkadaşları bir yandan kendisine yardıma koşarken, bir yandan da 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler, yaptıkları müdahale ile Şentürk'ü toprak altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ancak evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Şentürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Toprak altında kalan işçi kurtarılamadı
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