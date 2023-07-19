Toprak bebek kimsesiz kaldı

Antalya'nın Aksu ilçesinde, "Yatağında hareketsiz buldum" diye semt polikliniğine götürdüğü bir aylık kız bebeği Toprak'ın, darp sonucu öldüğü belirlenince anne Aygül Çelik ile bir aydır birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Ahmet Önal, sevk edildikleri adliyede "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öz babası cezaevinde olan, annesi de tutuklanan Toprak bebeğin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılmasına rağmen kimse tarafından alınmadı. Yetkililer yasa gereği 15 gün bekleneceğini, Toprak bebeğin yine alınmaması halinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından kimsesizler mezarlığında toprağa verileceğini belirtti.