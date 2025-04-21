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Giriş Tarihi: 21.4.2025

Toprak, mitral kapak tamiri yöntemiyle sağlığına kavuştu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Toprak, mitral kapak tamiri yöntemiyle sağlığına kavuştu
Kayseri'de yaşayan ve ileri mitral kapak yetmezliği hastası olan Toprak Mina (9), Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümü'nde uygulanan özellikli mitral kapak tamir yöntemi ile sağlığına kavuştu. ERÜ Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi AD. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rifat Özmen, Mina'nın tedavi olmak için hastaneye geldiğinde, mitral kapağının arka yaprakçığında delinmiş bir alan olduğunu saptadıklarını belirtti. Doç. Dr. Özmen, "Bu alanı tedavi ettik. Toprak sağlığına kavuştu" dedi.
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Toprak, mitral kapak tamiri yöntemiyle sağlığına kavuştu
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