“Toprak” suç örgütüne uyuşturucu operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul genelinde ticari taksi ve moto kuryeler ile 7/24 uyuşturucu ve uyarıcı madde pazarladıkları tespit edilen "Toprak" olarak bilinen suç örgütü üyesi 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

30 ADRESE OPERASYON

İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 30 adres başta olmak üzere Van, Erzurum, Mardin ve Tekirdağ'da tespit edilen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerine yönelik yapılan aramalarda 2 bin 900 adet fişek kokain, bin 200 gram hint keneviri, 5 hassas terazi, 2 tabanca, 7 tabanca fişeği, 233 bin lira, bir para sayma makinesi, 2 press makinesi ve çok sayıda ambalaj ele geçirildi.