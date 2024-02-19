İliç’te toprak tahliyesine başlandı

Erzincan'ın İliç ilçesinde Çöpler altın madeninde 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan dokuz işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Konu ilgili açıklama yapan İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, Toprağın yığıldığı yerden üç ana yere dağıldığını söyledi. "Sabırlı Deresi'nin olduğu yerde 5 milyon metreküp, maden ocağının olduğu yerde de 1,5 milyon metreküplük bir toprak kütlesi olduğunu belirten bakan Yerlikaya, bizim zamanla yarışıp, çok dikkatli olmamız lazım. Tekrar kayma riski var. Her iki tepeye radarlar koyduk. Bir yandan iş sağlığı ve güvenliği, bir yandan da zamanı olabildiğince en verimli kullanmanın yarışını yapıyoruz. Hepimiz de büyük bir hırs ve kararlılık var. En büyük amacımız bir an önce müjde vermek" dedi.

Kayan toprağın belirlenen alana taşınmaya başlandığını söyleyen bakan Yerlikaya, şöyle devam etti: Fırsat buldukça bu gücümüzü daha da yukarı taşıyacağız. 400 bin kamyonun tasiyacagi yığın. Çalıştığımız ortamda daha önce bir toprak kayması olduğu için, en düşük ihtimalle bile tekrar bu risk olmayacak şekilde, güvenli ortamda çalışabilmek adına tedbir alıyoruz. Teknolojiden de faydalanıyoruz" dedi.