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Giriş Tarihi: 4.12.2021 13:41 Son Güncelleme: 4.12.2021 13:53

Topraklarımız çölleşmekten kurtuldu

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Topraklarımız çölleşmekten kurtuldu

Bugün, Dünya Toprak Günü… Toprağın önemi konusunda farkındalık yaratmak için kutlanılan “Dünya Toprak Günü” nedeniyle açıklama yapan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 1 milyon 103 bin 583 hektarlık alanın erozyon ve çölleşmeden kurtarıldığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu; 8 yıl önce verdiği kararla, 5 Aralık'ı Dünya Toprak Günü ilan etti. İnsan için yaşamsal önem arz eden toprağın önemini vurgulamak amacıyla kutlanılan bu özel günde, farkındalık yaratma amaçlanıyor.

7 YILLIK ARALIKSIZ ÇALIŞMA

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "5 Aralık Dünya Toprak Günü" dolayısıyla değerlendirmede bulundu. Karacabey, çölleşmeyle mücadeleye yönelik OGM tarafından yürütülen toprak muhafaza çalışmaları hakkında bilgi verdi. Karacabey; 2003-2020 yılları arasında yürütülen çalışmalar ile bugüne kadar 1 milyon 103 bin 583 hektarlık alanın erozyon ve çölleşmeden kurtarıldığını ifade etti.

HEDEF 130 MİLYON TON

Karacabey, şunları kaydetti: "Geçmişten bugüne çölleşme ile mücadeleye yönelik Toprak Muhafaza Çalışmaları kapsamında yapılan erozyon kontrolü, ağaçlandırma, bozuk orman alanlarının rehabilitasyonu ve mera ıslahı çalışmaları sonucunda 1970'li yıllarda akarsularla taşınan toprak miktarı 500 milyon ton iken, 2018 yılı itibariyle bu rakam 154 milyon ton düşürüldü. Bu alandaki 2023 yılı hedefimiz ise 130 milyon ton seviyelerine indirmek."

DENETİM YAPILDI, ISLAH ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ormanların erozyonu ve çölleşmeyi önlemede hayati bir öneme sahip olduğuna değinen Karacabey, 1946-2002 yılları arasında 470 bin 288 hektarlık alanda yapılan toprak muhafaza çalışmasının, 2003-2020 yılları arasında 1 milyon 103 bin 583 hektarlık alana çıkarıldığına dikkat çekti.

Karacabey, şöyle konuştu: "Çölleşme ile mücadele için 2021 yılında; 15 bin hektarlık alanda erozyon kontrolü, 21 bin hektarlık alanda sel kontrolü, 90 hektar alanda çığ kontrolü ve 10 bin hektarlık alanda ise mera ıslah çalışmalarını yılsonu itibari ile tamamlayacağız."

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Topraklarımız çölleşmekten kurtuldu
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