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Giriş Tarihi: 30.6.2023 14:36 Son Güncelleme: 30.6.2023 14:38

Topu almak için suya girerek boğulan 3 çocuk son yolculuklarına uğurlandı

Kırıkkale’de Kızılırmak’a düşen oynadıkları topu almak için suya girerek boğulan Irak uyruklu 3 çocuk son yolculuklarına uğurlandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Topu almak için suya girerek boğulan 3 çocuk son yolculuklarına uğurlandı

Dün öğle saatlerinde, Bahşili ilçesindeki piknik alanında Kızılırmak'a düşen toplarını almak için suya giren Irak uyruklu 3 çocuk bir süre sonra kayboldu. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Dalgıçlar, suya girerek arama çalışması başlattı. Yaklaşık 6 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından Hammad Sadun Hammad (15), Hamadi Mohammed Hamad (16) ve Omar Mohammed'in (15) cansız bedenlerine ulaşıldı. Çocukların cesetleri Otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Boğularak hayatlarını kaybeden Hammad Sadun Hammad, Hamadi Mohammed Hamad ve Omar Mohammed için Kırıkkale Şehit Cengiz Topel Merkez Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene çocukların ailelerinin yanışa Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve vatandaşlar katıldı. Cuma Namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Hammad Sadun Hammad, Hamadi Mohammed Hamad ve Omar Mohammed Yuva Mezarlığına defnedildi.

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Topu almak için suya girerek boğulan 3 çocuk son yolculuklarına uğurlandı
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