Topuk kanı reddini sosyal medya yalanları tetikliyor

Bebeklerde topuk kanı almanın neden önemli olduğunu, Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu'nda konuşan Hakan Aydoğmuş açıkladı. Aydoğmuş, topuk kanı almanın zorunlu olduğunu hatırlatarak, "Taramayı reddeden veya taramadan sonra uygulanacak tedaviyi kabul etmeyen ailelerle önce bakanlığımızca ikna görüşmeleri yapılıyor. Halen reddediyorsa sağlık tedbiri talep ediliyor. Son yıllarda retler önceki yıllara göre yaklaşık 5 kat arttı" dedi.Ailelerin topuk kanı vermeyi reddetme sebeplerini sıralayan Aydoğmuş, şunları söyledi: "Topuk kanlarının yurtdışına kaçırıldığı, genlerimizle oynandığı, çocuklara hastalık damgası vurularak ömür boyu ilaca mahkûm edildiği, yenidoğanın ruh ve beden sağlığı üzerinde büyük bir tehdit oluşturduğu, yenidoğan 28 günlük bebeklerin duyduğu acı ve ağrının gelişim geriliğine, beyin hasarına ve benzeri rahatsızlıklara, kısırlığa sebep olduğu gibi fikirler nedeniyle retler artıyor."