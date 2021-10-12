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Giriş Tarihi: 12.10.2021 23:11

Topun peşinden gittiler, derede mahsur kaldılar

Topun peşinden gittiler, derede mahsur kaldılar

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde dereye düşen topunu almak için yaklaşık 6 metre derinliğindeki dere yatağına atlayan 2 çocuk geri çıkamayınca itfaiyeden yardım istenildi.

Alınan bilgiye göre, Haliliye ilçesi Sancaktar Mahallesi'nde çocukların topu Karakoyun Deresi'ne düştü. İki çocuk topu almak için beton duvarın üzerindeki korkulukları aşarak dere yatağına atladı.

Çocuklar yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki duvarı aşamayacağını anladı. Dere yatağında 2 çocuğun olduğunu fark eden polis ekipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Polisin haber vermesi üzerine kısa sürede itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Merdiven yardımı ile dereden çıkarılan çocuklar ardından polis amcalarına teşekkür ederek olay yerinden uzaklaştı.

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Topun peşinden gittiler, derede mahsur kaldılar
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