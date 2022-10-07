Torba yasa teklifi maddeleri nelerdir, meclisten onay çıktı mı? İşte 2022 Torba yasa teklifi maddeleri

"Daha önce konutların çatılarındaki güneş panelleri kendisini 17-18 yılda amorti ederken bu süre şu anda güneşin verimliliğine bağlı olarak 4-5 yıla kadar düştü. 50 kilovatlık bir güneş panelinin yıllık maksimum elde edeceği gelir yaklaşık 200-250 bin lira. 240 bin liralık hasılatın vergiden muaf olması çatılarda güneş enerjisinden elektrik üretimini teşvik edecek. Bildiğim kadarıyla bir kurum, çatılardaki elektrik üretimini destekleyebilmek için 1-2 yıllık ön ödemesiz program düzenlemeye çalışıyor. Çatılarda güneş enerjisini teşvik edersek önemli bir gelişme, katkı sağlamış olacağız."

"3 MİLYON VATANDAŞIMIZI İCRADAN KURTARACAĞIZ"

Elitaş, kanun teklifi ile 15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların da tasfiye edileceğini söyleyerek, "GSM kuruluşları, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketleri, asıl alacak ve ferilerinin 2 bin liranın altında olan kısımlarını sildikleri takdirde doğrudan doğruya değersiz alacak yazacaklar, vergiden indirilecek." dedi.

Söz konusu şirketlerin, bu kapsamdaki alacaklarını "değersiz alacak" yazabilmesi için çeşitli yöntemler olduğuna işaret eden Elitaş, şöyle devam etti:

"İcra safhasına gitmesi, takipte olması lazım ve 3 yıl bilançosunda, karşılık hesaplarında tutması gerekiyor. Bunu tahsil ederse vergiye tabi, tahsil edemezse üçüncü yılın sonunda değersiz alacak haline getirme imkanı söz konusu ama hem vatandaşa katkı hem de şirketlere kolaylık sağlasın diye kamu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bunu doğrudan doğruya değersiz alacak yazdırarak şirketlere bir imkan tanımış oluyor.