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Giriş Tarihi: 4.1.2024

Torbacı kâtip 9 yıl ceza aldı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Torbacı kâtip 9 yıl ceza aldı
2022 yılının Kasım ayında Konya'da bir depoda uyuşturucu madde satıldığı yönündeki ihbar neticesinde yapılan operasyonda gözaltına alınan Konya Adliyesi'nde görevli zabıt kâtibi Mustafa Doğan'ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında mahkeme kararını verdi. Tutuklu sanıklardan Tarık Eker ve Ferhat Dursun 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis, etkinlik pişmanlıktan yararlanan Doğan ise 9 yıl 4 ay 15 gün hapse mahkûm edildi. Dosyada örgütün uyuşturucu madde için 'Kokoreç' ismini kullandığı, kendi aralarındaki mesajlarda da uyuşturucu fotoğrafları ve fiyatları ile ilgili sohbetleri olduğu tespit edildi.

ŞİFRE: KOKOREÇ
Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıkların birbirleri ile yaptıkları Whatsapp mesajları dosyaya girdi. Sanık Ferhat Dursun'un Doğan'a attığı mesajlarda, 'Kokoreçten 15 yeter bana' yazdığı belirtildi.

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Torbacı kâtip 9 yıl ceza aldı
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