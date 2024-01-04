Torbacı kâtip 9 yıl ceza aldı

2022 yılının Kasım ayında Konya'da bir depoda uyuşturucu madde satıldığı yönündeki ihbar neticesinde yapılan operasyonda gözaltına alınan Konya Adliyesi'nde görevli zabıt kâtibi Mustafa Doğan'ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında mahkeme kararını verdi. Tutuklu sanıklardan Tarık Eker ve Ferhat Dursun 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis, etkinlik pişmanlıktan yararlanan Doğan ise 9 yıl 4 ay 15 gün hapse mahkûm edildi. Dosyada örgütün uyuşturucu madde için 'Kokoreç' ismini kullandığı, kendi aralarındaki mesajlarda da uyuşturucu fotoğrafları ve fiyatları ile ilgili sohbetleri olduğu tespit edildi.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıkların birbirleri ile yaptıkları Whatsapp mesajları dosyaya girdi. Sanık Ferhat Dursun'un Doğan'a attığı mesajlarda, 'Kokoreçten 15 yeter bana' yazdığı belirtildi.