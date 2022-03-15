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Giriş Tarihi: 15.3.2022 14:56 Son Güncelleme: 15.3.2022 15:03

Torbacı operasyonlarında 14 tutuklama

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Torbacı operasyonlarında 14 tutuklama

Hatay’da torbacı diye tabir edilen, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik yapılan operasyonlarda 100 kişiye adli işlem yapıldı, 14 şahısta tutuklandı. Yapılan aramalarda da bir kilo 35 gram esrar, 10,80 gram eroin, 6 gram Afyon sakızı, 855, 48 gram metamfetamin, 3 bin 538 gram captagon ve 52 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri 7-13 Mart tarihleri arasında il genelinde torbacı diye tabir edilen, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda yakalanan 100 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, yakalanıp gözaltına alınan 14 şahıs ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Şahısların üst ve evlerinde yapılan aramalarda toplam, bir kilo 35 gram esrar, 10,80 gram eroin, 6 gram Afyon sakızı, 855, 48 gram metamfetamin, 3 bin 538 gram captagon ve 52 adet sentetik ecza ele geçirildi.

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Torbacı operasyonlarında 14 tutuklama
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