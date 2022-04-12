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Giriş Tarihi: 12.4.2022 20:53 Son Güncelleme: 12.4.2022 21:09

Torbacı operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı!

ABBAS ÇAKAR
Torbacı operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından,  ‘Torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Gebze İlçesinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafundan 11 ve 12 Nisan tarihleri arasında Gebze İlçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde gerçekleştirilen aramalarda ise 94 gram Sentetik Kannabinoid, 3 gram Metamfetamin, 1 hassas tearazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 60 TL para elegeçirildi. Şüphelilerden 7'si haklarında başlatılan adli işlemler sonrası serbest kalırken, Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı iddiası ile adli mercilere sevk edilen C.K. A.B. H.K. Ü.Ç. S.T. ve A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Torbacı operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı! | Video

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Torbacı operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı!
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