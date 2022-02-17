Torbacı operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, 'Torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik Derince ve Gölcük İlçelerinde operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve üst aramalarında 21, 3 gram Sentetik Kannabinoid, 10,5 gram Metamfetamin, 20 sentetik hap, 3 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 2 si ifadelerinin alınması sonrası serbest bırakılırken uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları değerlendirilen M.E. E.R.P. M.T. Y.Ö. H.M.A. ve E.Ö ise tamamlanan işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.Ö adli kontrol ile serbest bırakılırken, diğer 5 kişi tutuklanarak cezaevine kondu.