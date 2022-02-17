Haberler Yaşam Haberleri Torbacı operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 17.2.2022 20:08 Son Güncelleme: 17.2.2022 20:10

Torbacı operasyonunda 5 kişi tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
Torbacı operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ‘Torbacı’ olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik Derince ve Gölcük İlçelerinde gerçekleştirdiği 2 farklı operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı. İşlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, 'Torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik Derince ve Gölcük İlçelerinde operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve üst aramalarında 21, 3 gram Sentetik Kannabinoid, 10,5 gram Metamfetamin, 20 sentetik hap, 3 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 2 si ifadelerinin alınması sonrası serbest bırakılırken uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları değerlendirilen M.E. E.R.P. M.T. Y.Ö. H.M.A. ve E.Ö ise tamamlanan işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.Ö adli kontrol ile serbest bırakılırken, diğer 5 kişi tutuklanarak cezaevine kondu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü komedyen Ata Demirer'den büyük değişim! Son halini görenler hayrete düştü
Dünya bu Türk gencinin peşinde: En iyi üniversiteler sıraya girdi
Son dakika haberi: Maskeler ne zaman çıkacak? Fahrettin Koca'dan flaş açıklama
BAE'den beklenen 10 milyar dolarlık yatırımın rotası belli oldu: İlki savunmaya geliyor
Son dakika: Sıla Şentürk’ü bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek'in ilk ifadesi ortaya çıktı
16 yaşındaki Sıla Şentürk eski nişanlısı tarafından katledilmişti! Korkunç cinayetin detaylarına SABAH ulaştı
Giresun’da 16 yaşındaki Sıla Şentürk, korkunç bir cinayete kurban gitti! Yürek yakan detay ortaya çıktı
Ukrayna bombardıman sesleriyle yankılandı! Savaş başlıyor mu? Reuters duyurdu...
Köpek balığı paramparça etmişti… Kurbanın hikayesi yürek burktu!
Son dakika haberi - Ünlü sosyolog Nilüfer Narlı'ya parolalı tuzak! 'Barış-Pınar' diyerek dolandırdılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Torbacı operasyonunda 5 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA