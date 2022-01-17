Torbacı yakalandı zulası patladı

İstanbul Avcılar'da uyuşturucu maddeyle müdaceleye yönelik çalışma yürüten İstanbul Polisi, Avcılar'da bir evin uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığını tespit etti. Evi takibe alan ekipler, adresten çıkış yaptığı belirlenen G.B.'yi durdurarak üst araması gerçekleştirdi. G.B.'nin üzerinde uyuşturucu madde bulunmasıyla söz konusu adrese baskın gerçekleştiren ekipler evde arama çalışması yaptı. Evde toplamda 24 gram uyuşturucu madde ve zehir ticaretinde kullanılan bir adet hassas terazi ele geçirilirken, evde bulunan KB.K. ve G.B. de gözaltına alındı.

ZEHRİN ÜSTÜNE SİFON ÇEKTİ



Gözaltına alınan K.B.K.'nın ifadelerinden yola çıkan polis, şüphelinin uyuşturucuyu temin ettiği adrese şok baskın düzenledi. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yer alan adrese geçen ekipler evde bulunan E.Ç.'yi, ele geçirilen bir ruhtasız tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 15 bin lirayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin yakalanmasının ardından daireyi didik didik arayan ekipler E.Ç.'nin elindeki uyuşturucu maddeleri tuvalete döktüğünü ardından da üzerine sifon çektiğini tespit etti.

TUTUKLANDILAR



Gözaltındaki şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.B. serbest bırakılırken, K.B.K. ve E.Ç. ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.