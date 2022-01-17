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Giriş Tarihi: 17.1.2022 12:04 Son Güncelleme: 17.1.2022 12:07

Torbacı yakalandı zulası patladı

EMİR SOMER EMİR SOMER
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Torbacı yakalandı zulası patladı

Uyuşturucu maddeyle mücadeleye yönelik çalışma yürüten İstanbul Polisi, Avcılar’da zehir ticareti yapıldığı tespit edilen bir adresi izlemeye aldı. Adreste bulunan ve üzerilerinde uyuşturucu madde bulunduğu belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda zehrin kaynağını da patlattı. Uyuşturucu maddeleri piyasaya süren E.Ç.’nin evine baskın düzenledi. Gözaltına alınan E.Ç.’nin evdeki zehirleri baskından hemen önce tuvalete döküp üzerine sifon çektiği ortaya çıktı.

İstanbul Avcılar'da uyuşturucu maddeyle müdaceleye yönelik çalışma yürüten İstanbul Polisi, Avcılar'da bir evin uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığını tespit etti. Evi takibe alan ekipler, adresten çıkış yaptığı belirlenen G.B.'yi durdurarak üst araması gerçekleştirdi. G.B.'nin üzerinde uyuşturucu madde bulunmasıyla söz konusu adrese baskın gerçekleştiren ekipler evde arama çalışması yaptı. Evde toplamda 24 gram uyuşturucu madde ve zehir ticaretinde kullanılan bir adet hassas terazi ele geçirilirken, evde bulunan KB.K. ve G.B. de gözaltına alındı.

ZEHRİN ÜSTÜNE SİFON ÇEKTİ

Gözaltına alınan K.B.K.'nın ifadelerinden yola çıkan polis, şüphelinin uyuşturucuyu temin ettiği adrese şok baskın düzenledi. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yer alan adrese geçen ekipler evde bulunan E.Ç.'yi, ele geçirilen bir ruhtasız tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 15 bin lirayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin yakalanmasının ardından daireyi didik didik arayan ekipler E.Ç.'nin elindeki uyuşturucu maddeleri tuvalete döktüğünü ardından da üzerine sifon çektiğini tespit etti.

TUTUKLANDILAR

Gözaltındaki şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.B. serbest bırakılırken, K.B.K. ve E.Ç. ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Torbacı yakalandı zulası patladı
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