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Giriş Tarihi: 12.10.2021 20:28

Torbacılar devriyeye takıldı!

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Torbacılar devriyeye takıldı!

Trabzon’da polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Ortahisar İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri tarafından Ortahisar ilçesinde durdurulan bir araç içerisindeki 3 kişinin üzerinde ve araçta yapılan aramada 19 captagon hap ve tütünle karıştırılmış bir miktar kubar esrar ele geçirildi. Konuyla ilgili araç içerisinde bulunan Y.E.Y, H.R.Y ve M.M.K isimli 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. 3 kişinin Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada , "Vatandaşlarımızı zehirlemek ve topluma yararlı bireyler olarak yaşamlarını sürdürmelerini engellemek isteyen tüm odaklara karşı mücadelemiz, siz kıymetli vatandaşlarımızdan aldığımız moral, güç ve teveccühle devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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Torbacılar devriyeye takıldı!
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