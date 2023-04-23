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Giriş Tarihi: 23.4.2023

Torbacılar intikam peşindeki Şilili Aziz’i öldürdü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Torbacılar intikam peşindeki Şilili Aziz’i öldürdü
Zeytinburnu'nda Şili doğumlu üniversite öğrencisi Sebastian Aziz Çelikbaş, kız arkadaşının tutuklanmasından sorumlu tuttuğu torbacılardan intikam almak için polis kılığına girip onlarla buluştu. 4 Nisan'da bir torbacıyla sokakta tartışan Çelikbaş'ın yanına yaklaşan araçtan tabancayla ateş açıldı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Aralarında katil zanlısı Ali C.'nin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı. Çelikbaş ise önceki gün Kozlu Süryani Kadim Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Torbacılar intikam peşindeki Şilili Aziz’i öldürdü
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