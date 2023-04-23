Torbacılar intikam peşindeki Şilili Aziz’i öldürdü

Zeytinburnu'nda Şili doğumlu üniversite öğrencisi Sebastian Aziz Çelikbaş, kız arkadaşının tutuklanmasından sorumlu tuttuğu torbacılardan intikam almak için polis kılığına girip onlarla buluştu. 4 Nisan'da bir torbacıyla sokakta tartışan Çelikbaş'ın yanına yaklaşan araçtan tabancayla ateş açıldı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Aralarında katil zanlısı Ali C.'nin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı. Çelikbaş ise önceki gün Kozlu Süryani Kadim Mezarlığı'nda toprağa verildi.