Haberler Yaşam Haberleri Torbacılar, polis baskınına karşın ferforje yaptırmışlar! 10 bin TL harcayıp çelik kapılı önlem almışlar
Giriş Tarihi: 9.4.2023 16:09 Son Güncelleme: 9.4.2023 16:27

Torbacılar, polis baskınına karşın ferforje yaptırmışlar! 10 bin TL harcayıp çelik kapılı önlem almışlar

Konya kent merkezi ve Akşehir ilçelerinde torbacılara yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polis, baskın yaptığı bir evde ise çift kapı ile karşılaştı. Zehir tacirleri polis baskınını önlemek için 10 bin TL harcayıp ferforje yaptırıp, çelik kapıyı güçlendirmiş. Ancak bu aldıkları önlem narkotik polisini durdurmaya yetmedi.

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Torbacılar, polis baskınına karşın ferforje yaptırmışlar! 10 bin TL harcayıp çelik kapılı önlem almışlar

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Akşehir ilçesinde sokak satıcılarını yakalamak için harekete geçti. Yapılan takibin ardından operasyon için düğmeye basan polis, aralarında kadınlarında bulunduğu 18 zehir tacirini gözaltına aldı.

10 BİN TL HARCAYIP ÇELİK KAPILI VE FERFORJELİ ÖNLEM

Ekipler merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde gittikleri adreste ise büyük bir şok yaşadı. Zehir tacirlerini polisin baskınını engellemek için 10 bin TL harcayıp çelik kapılı ve ferforjeli önlem aldığı görüldü. Ancak bu önlem polisi durdurmaya yetmedi ve eve baskın düzenlendi. Evde arama yapan narkotik polisi, uyuşturucunun tuvaletin giderine saklandığını tespit edildi. Bulunduğu yerden çıkartılan poşette 15 gram eroin ile bir miktar bonzai maddesi ele geçirildi. Evdeki 1 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 2 kilogram eroin, 100 gram bonzai, 200 adet uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin, esrar ve skunk maddesi ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken. 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6 şüpheli de serbest bırakıldı.

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Torbacılar, polis baskınına karşın ferforje yaptırmışlar! 10 bin TL harcayıp çelik kapılı önlem almışlar
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