Torbacılar suçüstü yakalandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüme bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, uyuşturucu madde temin ederek ticaretini yaptıkları tespit edilen 2 kişi takibe alındı. Polisin takibi esnasında 3 kişiye uyuşturucu madde sattıkları belirlenen 2 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Ayrıca şüphelilerden uyuşturucu temin eden 3 kişide gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden, uyuşturucu madde satın alan 3 kişi, haklarında adli işlem başlatılarak serbest bırakılırken, 2 kişi ise sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı. Operasyonda yakalanan uyuşturucu satıcılarından ise 2 gram Metamfetamin, 3 parça halinde 4 gram Sentetik Kannabinoid ve 1 adet cam pipo ele geçirildiği öğrenildi.