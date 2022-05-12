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Giriş Tarihi: 12.5.2022 17:20 Son Güncelleme: 12.5.2022 18:12

Torbacılar suçüstü yakalandı

ABBAS ÇAKAR
Torbacılar suçüstü yakalandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda,  uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 2 kişi suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte, uyuşturucu madde aldıkları belirlenen 3 kişi hakkında da uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüme bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, uyuşturucu madde temin ederek ticaretini yaptıkları tespit edilen 2 kişi takibe alındı. Polisin takibi esnasında 3 kişiye uyuşturucu madde sattıkları belirlenen 2 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Ayrıca şüphelilerden uyuşturucu temin eden 3 kişide gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden, uyuşturucu madde satın alan 3 kişi, haklarında adli işlem başlatılarak serbest bırakılırken, 2 kişi ise sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı. Operasyonda yakalanan uyuşturucu satıcılarından ise 2 gram Metamfetamin, 3 parça halinde 4 gram Sentetik Kannabinoid ve 1 adet cam pipo ele geçirildiği öğrenildi.

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Torbacılar suçüstü yakalandı
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