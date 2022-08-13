Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu! İki torbacı yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, yapılan istihbari çalışmalar sonucu, bazı kişilerin İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Kocaeli'nde piyasaya sürecekleri bilgisine ulaşıldı.

Takibe alınan araç, İzmit İlçesi Akpınar Mahallesinde jandarma ekipleri tarafından durdurularak gerçekleştirilen aramada, 26 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan V.A(35) ve M.D(35)'nin tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.