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Giriş Tarihi: 3.8.2023 10:54 Son Güncelleme: 3.8.2023 11:15

Torbacılara şafak operasyonu: 27 şüpheli gözaltında

Mersin’de düzenlenen torbacılara yönelik yapılan operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı.

Bekir COŞKUN
Torbacılara şafak operasyonu: 27 şüpheli gözaltında

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin belirlenmesine yönelik 6 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcısı 37 şüpheliyi belirledi.

Belirlenen 38 adrese, özel harekat ve dron desteği ile 102 ekip ve 326 polisin katılımıyla eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Yapılan operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 5 kilogram skunk, 408 gram esrar, 15 gram Bonzai, 1 gram Metamfetamin, 0,58 gram eroin, 10 gram kokain, 106 adet sentetik hap, 22 kök hint keneviri, 1 hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 60 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheli emniyete götürülürken, gözaltı kararı verilen 10 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

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Torbacılara şafak operasyonu: 27 şüpheli gözaltında
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