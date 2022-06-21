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Giriş Tarihi: 21.6.2022 10:06 Son Güncelleme: 21.6.2022 10:49

Torbacıların kökünü kazımak amacıyla düğmeye basıldı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Torbacıların kökünü kazımak amacıyla düğmeye basıldı

Diyarbakır merkezli 11 ilde, 4 bin 200 polis ve jandarmanın katılımıyla sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen “Kökünü Kurutma Operasyonu”nda aralarında bir baron ve 2 baroniçenin de olduğu 213 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, uyuşturucu ile silahlar ve kesici aletler ele geçirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu çetelerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, polis Diyarbakır merkezli İstanbul, Bursa, Batman, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Erzurum, Eskişehir ve Mardin'de operasyon gerçekleştirdi. Sabah saat 04.00'da hava destekli 4 bin 200 polisin görev aldığı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 292 kişinin bulunduğu 205 farklı adrese Polis Özel Harekât Timleri'nin de desteği ile baskınlar gerçekleştirildi. Polis ve jandarmaya ait 400 araç ile 20 narkotik madde arama köpeğinin de katıldığı operasyonda, metamfetamin başta olmak üzere esrar, eroin, kokain ile silahlar ve kesici aletler bulundu. Polis, aralarında 1 baron ile 2 baroniçenin de yer aldığı 213 kişi işlemleri için emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlıklarına götürüldü.

"İLMEK İLMEK İŞLENEN TİTİZ BİR ÇALIŞMA"

"Kökünü Kurutma Operasyonu"nun detaylarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da açıkladı. Soylu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ay önce başlayan ve bugüne kadar da ilmek ilmek işlenen titiz bir çalışmayla uzun zamandır ekiplerin üzerinde gayret gösterdiği Kökünü Kurutma Operasyonu'nun gerçekleştirildiğini söyledi. Soylu, şüphelilerin tek tek takip edildiğini, tüm dinlemelerin, delillerin çok net bir şekilde elde edildiğini, hukuki deliller de elde edildikten sonra operasyona dönüştürüldüğüne dikkat çekti.

Bakan Soylu, Diyarbakır'ı uyuşturucu açısından zehirlemeye çalışan, en tepe yöneticiler dâhil olmak üzere baronlar ve baroniçelerin, başarılı bir şekilde gözaltını alındığını söyledi.

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Torbacıların kökünü kazımak amacıyla düğmeye basıldı
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