Torbacıların kökünü kazımak amacıyla düğmeye basıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu çetelerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, polis Diyarbakır merkezli İstanbul, Bursa, Batman, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Erzurum, Eskişehir ve Mardin'de operasyon gerçekleştirdi. Sabah saat 04.00'da hava destekli 4 bin 200 polisin görev aldığı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 292 kişinin bulunduğu 205 farklı adrese Polis Özel Harekât Timleri'nin de desteği ile baskınlar gerçekleştirildi. Polis ve jandarmaya ait 400 araç ile 20 narkotik madde arama köpeğinin de katıldığı operasyonda, metamfetamin başta olmak üzere esrar, eroin, kokain ile silahlar ve kesici aletler bulundu. Polis, aralarında 1 baron ile 2 baroniçenin de yer aldığı 213 kişi işlemleri için emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlıklarına götürüldü.