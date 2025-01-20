Torbalı da satıyor

İzmir'de mülkiyeti kendisine ait taşınmazları deyim yerindeyse haraç mezat satan CHP'li Güzelbahçe, Seferihisar, Bornova, Dikili, Karaburun, Bayındır, Menderes, Çiğli Belediyelerine Torbalı Belediyesi de eklendi. Torbalı Belediyesinin resmi internet sitesinde yayınlanan ihale ilanına göre toplam 31 adet taşınmazın satış ihalesinin 30 Ocak Perşembe günü yapılacağı duyuruldu.

192 MİLYON LİRALIK GELİR BEKLENİYOR

Torbalı merkez, Ayrancılar ve Yazıbaşı mahallelerinde çoğu konut imarlı arsadan oluşan taşınmazlar toplam 192 milyon 340 bin lira muhammen bedelle elden çıkarılacak. İhale kapalı zarf usulü gerçekleştirilecek. Katılımcılar tekliflerini diğer katılımcıların ne kadar teklif verdiğini bilmeden kapalı zarfın içinde teslim edecek. Teklif zarfları daha sonra katılımcıların önünde açılacak. İhale en yüksek teklifi veren kişi ya da kişilerde kalacak.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR DE 103 TAŞINMAZI SATIŞA ÇIKARMIŞTI

Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti kendisine ait 103 adet taşınmazı 1 milyar lira muhammen bedelle satışa çıkarmıştı. İzmir'de CHP'li ilçe belediyelerin mülkiyeti kendilerine ait taşınmazları bir bir elden çıkarması kamuoyunda ta tartışma yaratmıştı.