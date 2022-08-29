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Giriş Tarihi: 29.8.2022 14:18 Son Güncelleme: 29.8.2022 14:19

Torbalı İZBAN Saatleri - İZBAN Torbalı İstasyonu Nerede, Nasıl Gidilir ve Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Torbalı İZBAN şehrin trafik yoğunluğu hafifleten bir istasyondur. İzmirliler tarafından oldukça sık ziyaret edilen noktalardan biridir. Bu nedenle, İZBAN Torbalı İstasyonu nerede sorusu sıkça yanıt arar. Ayrıca Torbalı İZBAN hareket saatlerini çoğu kişi bilmemektedir. Buna göre Torbalı İZBAN saatleri nedir? İZBAN Torbalı İstasyonu nerede bulunmaktadır ve nasıl gidilir? işte merak edilenlerin yanıtı!

Torbalı İZBAN Saatleri - İZBAN Torbalı İstasyonu Nerede, Nasıl Gidilir ve Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan bu istasyon 2016 yılında hizmete başlamıştır ve İzmirliler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Buna rağmen birçok kişi bu istasyona nasıl gidildiğini bilmemektedir. Bu anlamda Torbalı İZBAN'ın nerede olduğunu ve kaç dakikada bir geçtiğini bilmek çok önemlidir. Ayrıca bu istasyona otobüs ve bazı İZBAN hatlarıyla gelmeniz mümkünüdür. Peki, İZBAN Torbalı İstasyonu nerede ve nasıl gidilir? Torbalı İZBAN kaç dakikada bir geçiyor? Gibi merak edilen tüm soruların cevapları yazımızda…

Torbalı İZBAN Saatleri

Torbalı İZBAN, çoğunlukla 05:30-06:00 saatleri arasında ilk seferine çıkmaktadır. Bu seferin ardından gelen seferle arasındaki süre de genellikle 12 ile 24 dakika arasında değişmektedir. Örneğin Torbalı'dan Menemen'e gidecek birisi için 06:22'de kalkan İZBAN, 08:17'de Menemen'e varmaktadır. Bunun gibi birçok yere sefer bulunmaktadır. Son sefer ise genellikle 23:30 ile 00:00 arasında gerçekleşir ve yaklaşık olarak 01:30 gibi hareket sonlanır.

Torbalı İZBAN İstasyonu Nerede?

Bazıları bu istasyona yol tarifi ile de gelmek isteyebilir. Bu açıdan baktığımızda bu istasyonun adresine göre yol almak en doğrusu olacaktır. Çünkü günümüzdeki birçok GPS uygulamasıyla birlikte aşağıdaki adresi girerek Torbalı İZBAN İstasyonu'na gitmeniz mümkün olacaktır:

  • Torbalı Mahallesi, 5058. Sokak / 5060. Sokak, 35860 Torbalı, İzmir

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Torbalı İZBAN Saatleri - İZBAN Torbalı İstasyonu Nerede, Nasıl Gidilir ve Kaç Dakikada Bir Geçiyor?
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