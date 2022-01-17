Töre toplantısından ağır müebbet çıktı

SİLOPİ'DEN Kadıköy'e uzanan 20 yıllık kin cinayetinde geçen ekimde öldürülen Kamuran Tün (42) soruşturması tamamlandı. 21 yaşındaki Murat Timuçin, henüz 1 yaşındayken babası askere gidince annesinin gönül ilişkisi kurup birlikte kaçtığı Kamuran Tün'e kin beslemişti. Babası, amcası ve dayısının yardımıyla sözde töre için elini kana bulayan Murat Timuçin ve ailesinin cinayet öncesi toplantı yaptığı anlaşıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesine göre, cinayeti işleyen Murat, babası Hacı Timuçin, amcası Salih Timuçin ve dayı Selçuk Başboğa toplandı. Salih Timuçin, konunun namus meselesi olduğunu belirterek, kardeşi ve yeğenine, "Üçümüzden biri bu adamı öldürecek. Bir karar verelim" dedi. Murat ise "Ben yaparım" dedi. Şüpheliler hakkında "töre saiki ile tasarlayarak öldürmek"ten ağırlaştırılmış müebbet istendi.