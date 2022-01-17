Haberler Yaşam Haberleri Töre toplantısından ağır müebbet çıktı
Giriş Tarihi: 18.1.2022

Töre toplantısından ağır müebbet çıktı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Töre toplantısından ağır müebbet çıktı
SİLOPİ'DEN Kadıköy'e uzanan 20 yıllık kin cinayetinde geçen ekimde öldürülen Kamuran Tün (42) soruşturması tamamlandı. 21 yaşındaki Murat Timuçin, henüz 1 yaşındayken babası askere gidince annesinin gönül ilişkisi kurup birlikte kaçtığı Kamuran Tün'e kin beslemişti. Babası, amcası ve dayısının yardımıyla sözde töre için elini kana bulayan Murat Timuçin ve ailesinin cinayet öncesi toplantı yaptığı anlaşıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesine göre, cinayeti işleyen Murat, babası Hacı Timuçin, amcası Salih Timuçin ve dayı Selçuk Başboğa toplandı. Salih Timuçin, konunun namus meselesi olduğunu belirterek, kardeşi ve yeğenine, "Üçümüzden biri bu adamı öldürecek. Bir karar verelim" dedi. Murat ise "Ben yaparım" dedi. Şüpheliler hakkında "töre saiki ile tasarlayarak öldürmek"ten ağırlaştırılmış müebbet istendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Emekliler, memurlar, dul yetim maaşı alanlar dikkat! 'Ek zam' ne zaman hesaplara yatacak?
Selçuk Bayraktar'dan ABD'li profesör Max Tegmark'a tarihi cevap: Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır
Hakan Ural'dan onay çıktı Melisa Ural'dan aşk pozu geldi! Melisa Ural'ın sevgilisi Alaattin ile paylaşımı...
Son dakika: Arnavutluk'ta Başkan Erdoğan'a sevgi seli! Ethem Bey Camii ibadete açıldı
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
Son dakika: Başkan Erdoğan Arnavutluk'ta FETÖ ile mücadele mesajı: Somut adımlar atılması en büyük beklentimizdir
Son dakika: Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde deprem! Yozgat, Nevşehir ve Sivas'ta hissedildi (Son depremler)
Sezen Aksu'nun skandal şarkı sözlerine Diyanet'ten tepki: "Son derece dikkatli olunmalı”
Manisa'da toprak kaydı, Roma dönemi mezarı ortaya çıktı!
24'üne basan Zehra Çilingiroğlu doğum gününde annesini dinlemeye gitti! Geceye Hülya Avşar'ın devasa tektaşı damga vurdu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Töre toplantısından ağır müebbet çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA