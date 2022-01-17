Töre toplantısından ağır müebbet çıktı

SİLOPİ'DENKadıköy'e uzanan 20 yıllık kin cinayetinde geçen ekimde öldürülen Kamuran Tün (42) soruşturması tamamlandı. 21 yaşındaki Murat Timuçin, henüz 1 yaşındayken babası askere gidince annesinin kaçtığı Kamuran Tün'e kin beslemişti. Babası Hacı Timuçin, amcası Salih Timuçin ve dayısı Selçuk Başboğa'nın yardımıyla elini kana bulayan Murat Timuçin ve ailesinin cinayet öncesi toplantı yaptığı anlaşıldı. İdianamede şüpheliler hakkında "töre saiki ile tasarlayarak öldürmek"ten ağırlaştırılmış müebbet istendi.