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Giriş Tarihi: 18.1.2022

Töre toplantısından ağır müebbet çıktı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Töre toplantısından ağır müebbet çıktı
SİLOPİ'DEN Kadıköy'e uzanan 20 yıllık kin cinayetinde geçen ekimde öldürülen Kamuran Tün (42) soruşturması tamamlandı. 21 yaşındaki Murat Timuçin, henüz 1 yaşındayken babası askere gidince annesinin kaçtığı Kamuran Tün'e kin beslemişti. Babası Hacı Timuçin, amcası Salih Timuçin ve dayısı Selçuk Başboğa'nın yardımıyla elini kana bulayan Murat Timuçin ve ailesinin cinayet öncesi toplantı yaptığı anlaşıldı. İdianamede şüpheliler hakkında "töre saiki ile tasarlayarak öldürmek"ten ağırlaştırılmış müebbet istendi.

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Töre toplantısından ağır müebbet çıktı
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