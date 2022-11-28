Haberler Yaşam Haberleri Töreden kaçıp geldi, kardeşi infaz etti
Giriş Tarihi: 29.11.2022

Töreden kaçıp geldi, kardeşi infaz etti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Töreden kaçıp geldi, kardeşi infaz etti
İstanbul Sultangazi'de önceki akşam kucağındaki bebeğiyle yolda yürüyen 3 çocuk annesi Hatice Haci'ye (30) kimliği belirsiz bir kişi arkasından gelerek başına ateş etmiş, talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kan donduran olayın ardından soruşturma başlatan İstanbul Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, Haci'nin 3 kardeşi ile anne ve babasının da aralarında bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, can yakan detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre Suriye'deki evliliğinden şiddet ve baskı yüzünden kaçan Haci, Türkiye'de başka bir kişiyle imam nikâhlı olarak yaşamaya başladı. Ailesi bu duruma karşı çıktı. Ailesi ve ayrıldığı kocası tarafından defalarca tehdit edilen Haci, tanınmamak için bir süredir yüzünü iyice kapatarak geziyordu. Ancak olay günü ailesinin infazından kaçamadı. İddiaya göre 7 ay önce Suriye'den gelen ve M.U. ile imam nikâhlı olarak yaşayan Haci için aile meclisi toplandı ve infaz kararı verildi. Ardından takibe alınan Hatice'yi öz kardeşi katletti. Silahı ateşleyen katil zanlısı kardeşin her yerde arandığı bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ SONUÇLARI SON DAKİKA: TOKİ kura tarihleri YENİ takvimi açıklandı! İşte il il kura çekimi sayıları
SON DAKİKA : Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Kimseden izin almayız
Son dakika: Asgari ücret takvimi belirleniyor! Bakan Bilgin TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla görüşecek
SON DAKİKA! Göztepe-Altay maçında kaleciye saldıran taraftar tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı...
Borç batağındaki İBB iflasın eşiğinde! Tevfik Göksu vahim tabloyu gözler önüne serdi
Marketteki vurgun belgelendi; 1 TL'ye alıp 22 TL'ye satıyorlar!
Son dakika: Terörist Albashir'in firari suç ortağı Bilal Hassan’ın YPG kimliği ortaya çıktı
600 metrekarelik Türk bayrağı göklere çekildi
HDP’li Gergerlioğlu’na tokat gibi yanıt: Teröristi mağdur gibi tanıtan bu zihniyet hala meclis sıralarında
İstanbul'a yeni metro hattı! Süre 30 dakikaya iniyor: Bakan Karaismailoğlu: Algı değil hizmet siyaseti yapıyoruz
ARKADAŞINA GÖNDER
Töreden kaçıp geldi, kardeşi infaz etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA