Töreden kaçıp geldi, kardeşi infaz etti

İstanbul Sultangazi'de önceki akşam kucağındaki bebeğiyle yolda yürüyen 3 çocuk annesi Hatice Haci'ye (30) kimliği belirsiz bir kişi arkasından gelerek başına ateş etmiş, talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kan donduran olayın ardından soruşturma başlatan İstanbul Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, Haci'nin 3 kardeşi ile anne ve babasının da aralarında bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, can yakan detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre Suriye'deki evliliğinden şiddet ve baskı yüzünden kaçan Haci, Türkiye'de başka bir kişiyle imam nikâhlı olarak yaşamaya başladı. Ailesi bu duruma karşı çıktı. Ailesi ve ayrıldığı kocası tarafından defalarca tehdit edilen Haci, tanınmamak için bir süredir yüzünü iyice kapatarak geziyordu. Ancak olay günü ailesinin infazından kaçamadı. İddiaya göre 7 ay önce Suriye'den gelen ve M.U. ile imam nikâhlı olarak yaşayan Haci için aile meclisi toplandı ve infaz kararı verildi. Ardından takibe alınan Hatice'yi öz kardeşi katletti. Silahı ateşleyen katil zanlısı kardeşin her yerde arandığı bildirildi.