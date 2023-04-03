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Giriş Tarihi: 3.4.2023 18:57

Törer saldırısında şehit olan mühendis Mazlum Gözenoğlu mezarı başında anıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce 3 yıl önce düzenlenen saldırıda şehit olan inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu mezarı başında anıldı.

AA
Törer saldırısında şehit olan mühendis Mazlum Gözenoğlu mezarı başında anıldı

Nusaybin'in Dibek Mahallesi kırsalında karakol inşaatında çalışan sivillere PKK'lı teröristlerce 3 Nisan 2020'de uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu şehit olan 27 yaşındaki mühendis Gözenoğlu için Midyat ilçesi Gölcük mahallesindeki Kalo mezarlığında anma programı düzenlendi.

Okunan Yasin-i şerifin ardından, ilçe müftüsü Ergün Bulunmaz'ın yaptırdığı dua ile program sona erdi.

Programa, Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kalender Savaş Ünal, ilçe müftüsü Ergün Bulunmaz, şehidin babası Hüseyin Gözenoğlu ve ailesi katıldı.

Hüseyin Gözenoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç yıldan beri oğullarının acısının dinmediğini belirtti.

Terör örgütü PKK'nın insanları hunharca, acımasızca, suçsuz ve sebepsiz yere katlettiğini ifade eden Gözenoğlu, şöyle konuştu:

"Şehit oğlum gerçekten adı gibi mazlum biriydi, suçsuz, günahsız ve sebepsiz bir şekilde hunharca katletti terör örgütü. Tabii ki bizim şehidimiz tek değildir, 40 yıldır herkese bu acıları yaşattılar, bunu çeken bilir. Bu vesileyle bir kez daha bu canileri, hainleri lanetliyor ve kınıyorum. Bunlar Kürtlerin hakkını savunuyoruz diyorlar ama kendi çıkarları doğrultusunda binlerce Kürt gencini dağlarda ve cezaevlerinde kendi saltanatları için heba ettiler."

Terör örgütünün 40 yıldır bölgeyi ateş yerine çevirdiğini aktaran Gözenoğlu, "Bunlar Müslüman olsaydı, ramazan ayında bugün cenazesinin başında oruç tuttuğumuz bir Müslümanı öldürmezlerdi. Bunlar Kürt olsaydı kesinlikle bir Kürdü öldürmezdi. Bunlar emekçi, Kürt işçi taraftarı olsaydı bir emekçiyi asla katletmezdi." dedi.

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Törer saldırısında şehit olan mühendis Mazlum Gözenoğlu mezarı başında anıldı
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