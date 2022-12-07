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Giriş Tarihi: 7.12.2022 11:18

Tornavida ile ATM soyanlar yakalandı

İstanbul Avcılar’da bir bankaya ait ATM’nin para haznesini tornavida ile kırıp içinden 4 bin 600 lira çalan 1’i kadın 3 hırsız İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Hırsızların yakalanmadan önce başka bir ATM’yi daha gözlerine kestirdikleri ve onu soymak üzere oldukları öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Tornavida ile ATM soyanlar yakalandı

Avcılar Üniversite Mahallesi'nde bu sabah erken saatlerde bir bankaya ait ATM'nin yanına gelen şüpheliler önce etrafı kolaçan etti ardından ellerindeki tornavida ile ATM'nin para haznesini kırıp içinden 4 bin 600 lira çaldı.

İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ivedi bir şekilde belirlenen adrese geçildi. Çalışmalar kapsamında ATM'ye ait güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi ve 2 şüpheli şahsın çeşitli aparatlar yardımıyla ATM'ye ait para haznesini kırdığı belirlendi.

Yapılan çalışmaların devamında şüpheli şahıslar, Mustafa Kemalpaşa Mahallesinde bulunan farklı bir bankaya ait ATM'nin önünde ellerinde tornavidalar ile bekledikleri görüldü.

Polis şüpheli şahısları suç unsuru aparatlarıyla suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Kimlik bilgileri belirlenen E.E. isimli kadın şahıs ile G.C. ve M.K. isimli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada "Tehdit", "Kasten Yaralama" ve "TCK 191" gibi suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Tornavida ile ATM soyanlar yakalandı
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