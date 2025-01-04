Tornavidalı cinayete 18 yıl hapis istendi

Korkunç olay, geçtiğimiz yıl Nisan ayında Esenler'e bağlı Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Bir döner restoranında motokurye olarak çalışan Azat Aktaş, paket servisi sırasında cadde üzerinde ilerleyen Furkan Karabulut idaresindeki otomobille yol verme konusunda anlaşmazlık yaşadı ve aracı takip etmeye başladı. Araç içerisinde bulunan Furkan Karabulut'un eşi Pelin Karasu da korkarak abisi Fırat Karasu'yu aradı. Bu sırada cadde üzerinde ilerlerken Pelin Karasu'nun babası Mehmet Can Karasu, kardeşleri Fırat Karasu ve Ruhat Karasu ile karşılaşınca aracı durdurdular. Takip halinde olan Azat Aktaş da motosikletten indi. Pelin Karasu'nun ailesi ile Azat Aktaş arasında fiziksel temas olmadan bir tartışma yaşandı. Taraftar araçlarına bineceği sırada Azat Aktaş, takip ettiği araca delici alet ile saldırarak zarar verdi ve çalıştığı restorana döndü.