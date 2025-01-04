Tornavidalı cinayete 18 yıl hapis istendi

Korkunç olay, geçtiğimiz yıl Nisan ayında Esenler'e bağlı Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Bir döner restoranında motokurye olarak çalışan Azat Aktaş, paket servisi sırasında cadde üzerinde ilerleyen Furkan Karabulut idaresindeki otomobille yol verme konusunda anlaşmazlık yaşadı ve aracı takip etmeye başladı. Araç içerisinde bulunan Furkan Karabulut'un eşi Pelin Karasu da korkarak abisi Fırat Karasu'yu aradı. Bu sırada cadde üzerinde ilerlerken Pelin Karasu'nun babası Mehmet Can Karasu, kardeşleri Fırat Karasu ve Ruhat Karasu ile karşılaşınca aracı durdurdular. Takip halinde olan Azat Aktaş da motosikletten indi. Pelin Karasu'nun ailesi ile Azat Aktaş arasında fiziksel temas olmadan bir tartışma yaşandı. Taraftar araçlarına bineceği sırada Azat Aktaş, takip ettiği araca delici alet ile saldırarak zarar verdi ve çalıştığı restorana döndü.
Bu durum üzerine otomobil sürücüsü Furkan Karabulut, Fırat Karasu, Ruhat Karasu, Mehmet Can Karasu ve yanlarında bulunan yakınları Mehmet Tekin, zarar gören araçları için tutanak tutmak amacıyla Azat Aktaş'ın çalıştığı restorana gitti. Restoranda kısa süre içerisinde tartışma kavgaya dönüştü. Aktaş, çalıştığı restorandan ele geçirdiği tornavida ile Ruhat Karasu'yu göğsünden yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karasu'yu ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Karasu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan motokurye Aktaş ise polis ekipleri tarafından yaklaşık yarım saat sonra Güngören'de yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aktaş, sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"GÖĞSÜNE VURDUĞUMU SONRADAN FARK ETTİM"
Azat Aktaş, soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde şunları söyledi: "Trafikte yaşadığımız tartışma sonrasında şahıslar işyerime gelerek beni sordular. Ruhat Karasu, belinden çıkardığı bıçağı bana doğru savurdu. Bunun üzerine onu iterek cebimden çıkardığım tornavida benzeri aleti koluna doğru savurdum. Vücudunun hangi bölgesine isabet ettirdiğini fark etmemekle birlikte aletin vücuduna saplandığını anladım. Göğsüne vurduğumu sonradan fark ettim"