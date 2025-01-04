Haberler Yaşam Haberleri Tornavidalı cinayete 18 yıl hapis istendi
Giriş Tarihi: 4.1.2025 07:13

Tornavidalı cinayete 18 yıl hapis istendi

İstanbul Esenler'de, Ruhat Karasu (34), trafikte kardeşi Pelin Karasu ile eşi Furkan Karabulut ile tartışarak araçlarına zarar veren motosikletli kurye Azat Aktaş’ın (32) çalıştığı restorana tutanak tutmak için gitti. Restoranda çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Azat Aktaş, işyerinde ele geçirdiği tornavida ile Ruhat Karasu'yu göğsünden yaraladı. Ağır yaralı Karasu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Azat Aktaş, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca cinayete ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede Azat Aktaş'ın haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Tornavidalı cinayete 18 yıl hapis istendi

Korkunç olay, geçtiğimiz yıl Nisan ayında Esenler'e bağlı Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Bir döner restoranında motokurye olarak çalışan Azat Aktaş, paket servisi sırasında cadde üzerinde ilerleyen Furkan Karabulut idaresindeki otomobille yol verme konusunda anlaşmazlık yaşadı ve aracı takip etmeye başladı. Araç içerisinde bulunan Furkan Karabulut'un eşi Pelin Karasu da korkarak abisi Fırat Karasu'yu aradı. Bu sırada cadde üzerinde ilerlerken Pelin Karasu'nun babası Mehmet Can Karasu, kardeşleri Fırat Karasu ve Ruhat Karasu ile karşılaşınca aracı durdurdular. Takip halinde olan Azat Aktaş da motosikletten indi. Pelin Karasu'nun ailesi ile Azat Aktaş arasında fiziksel temas olmadan bir tartışma yaşandı. Taraftar araçlarına bineceği sırada Azat Aktaş, takip ettiği araca delici alet ile saldırarak zarar verdi ve çalıştığı restorana döndü.


Bu durum üzerine otomobil sürücüsü Furkan Karabulut, Fırat Karasu, Ruhat Karasu, Mehmet Can Karasu ve yanlarında bulunan yakınları Mehmet Tekin, zarar gören araçları için tutanak tutmak amacıyla Azat Aktaş'ın çalıştığı restorana gitti. Restoranda kısa süre içerisinde tartışma kavgaya dönüştü. Aktaş, çalıştığı restorandan ele geçirdiği tornavida ile Ruhat Karasu'yu göğsünden yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karasu'yu ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Karasu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan motokurye Aktaş ise polis ekipleri tarafından yaklaşık yarım saat sonra Güngören'de yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aktaş, sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.


18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca cinayete ilişkin olarak başlatılan soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede Azat Aktaş'ın haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsini talep etti.


"GÖĞSÜNE VURDUĞUMU SONRADAN FARK ETTİM"
Azat Aktaş, soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde şunları söyledi: "Trafikte yaşadığımız tartışma sonrasında şahıslar işyerime gelerek beni sordular. Ruhat Karasu, belinden çıkardığı bıçağı bana doğru savurdu. Bunun üzerine onu iterek cebimden çıkardığım tornavida benzeri aleti koluna doğru savurdum. Vücudunun hangi bölgesine isabet ettirdiğini fark etmemekle birlikte aletin vücuduna saplandığını anladım. Göğsüne vurduğumu sonradan fark ettim"

ARKADAŞINA GÖNDER
Tornavidalı cinayete 18 yıl hapis istendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA