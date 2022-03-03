Tornavidalı hırsız yakalandı! Kaputu açık bırakıp kaçtılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Otodan Hırsızlık" suçu ile ilgili Kâğıthane ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında dün gece 03.55 sıralarında Kâğıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesinde park halinde bulunan bir ticari taksinin kapısının tornavida yardımıyla açılarak 400 lira paranın çalındığı bilgisi edinildi.
Konuyla ilgili yapılan çalışmalar kapsamında çevredeki güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. İnceleme sonucunda 2 şüpheli şahsın, taksinin sağ arka kapısını tornavida yardımıyla açarak araç içerisine girdikleri tespit edildi. Şüpheli şahısların araç içerisinden 400 lira para çaldıkları belirlenmiş, ayrıca aracın ön kaputunu açarak aküyü çalma teşebbüsünde bulundukları tespit edildi.
Şüpheli şahıslar aracın ön kaputunu açık vaziyette bırakarak olay yerinden uzaklaştıkları görüldü. Eşkâl bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen A.K. isimli şüpheli şahıs dün saat 18.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesinde bulunan ikamet adresinde yakalandı. Şüpheli işlemleirnin ardından adliyeye sevk edildi.