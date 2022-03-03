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Giriş Tarihi: 3.3.2022 14:55

Tornavidalı hırsız yakalandı! Kaputu açık bırakıp kaçtılar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Tornavidalı hırsız yakalandı! Kaputu açık bırakıp kaçtılar

İstanbul Kağıthane’de bir ticari taksinin kapısını tornavida ile açıp içinden 400 lira çalan ve aküsünü almak için kaputunu açan tornavidalı hırsız suç aleti tornavida ile yakalandı. Şüpheli Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Otodan Hırsızlık" suçu ile ilgili Kâğıthane ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında dün gece 03.55 sıralarında Kâğıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesinde park halinde bulunan bir ticari taksinin kapısının tornavida yardımıyla açılarak 400 lira paranın çalındığı bilgisi edinildi.



Konuyla ilgili yapılan çalışmalar kapsamında çevredeki güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. İnceleme sonucunda 2 şüpheli şahsın, taksinin sağ arka kapısını tornavida yardımıyla açarak araç içerisine girdikleri tespit edildi. Şüpheli şahısların araç içerisinden 400 lira para çaldıkları belirlenmiş, ayrıca aracın ön kaputunu açarak aküyü çalma teşebbüsünde bulundukları tespit edildi.



Şüpheli şahıslar aracın ön kaputunu açık vaziyette bırakarak olay yerinden uzaklaştıkları görüldü. Eşkâl bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen A.K. isimli şüpheli şahıs dün saat 18.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesinde bulunan ikamet adresinde yakalandı. Şüpheli işlemleirnin ardından adliyeye sevk edildi.

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Tornavidalı hırsız yakalandı! Kaputu açık bırakıp kaçtılar
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