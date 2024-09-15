‘Tornavidayı ısıtıp kollarına bastı’

İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan feci olayda baba Azatjan Babakulıyev cebinden 50 lira çaldığı gerekçesiyle 8 yaşındaki oğlu Kudret'e günlerce işkence etmiş, komşuların yardımıyla kurtulan çocuk devlet korumasına alınmıştı. Tutuklanan anne Aisa Hamrayeva'nın ifadesine ulaşıldı. Anne, "Azatjan, tornavidayı ocakta ısıtıp çocuğun kollarına, bacaklarına ve ağzına bastı. Bıçakla kendi eline de bir çizik atıp çocuğa 'senin parmaklarına da böyle yapacağım' dedi. Korktuğum için müdahale edemedim" dedi. Kaçan babayı arama çalışmaları devam ediyor.