Torosların altın madalyalı ’balı’ Avrupa yolunda

Pandemi sürecinde, Mersin Erdemli Belediyesi öncülüğünde e ticaret dijital dönüşüm projesiyle dijital Pazar açılımına hız veren arıcılar, Avrupa Birliği ülkesi olan Hollanda ile yıllık 1 milyon euroluk Bal ve Arı Ürünleri ticaret anlaşması yaparak gururlandırıyorlar.

Toroslar 2 bin 400 rakımlı Eğriçayır Yaylası'nda Kontrollü Arıcılık Sistemi kalitesi ile üretim yapan arıcı Celal Çay dijital pazarla kurduğu iş bağlantısıyla Hollanda ile 1 milyon euroluk ihracat yapacak. İlk ihraç edilecek ürünler TIR'a yüklenerek gönderilmesini Erdemli Kaymakamı Avni Kula ve "Arıcılar Dijital Dönüşümle İhracat Yapıyor" Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile beraber yapıldı.

Üreten, Ürettiğine artı değer katan bir anlayışa e-ticaret dijital dönüşüm projesini yürüttükleri ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, üretim ekonomisine dayalı bir çalışma izlediklerini vurguladı. Başkan Tollu, "Ülke kalkınmasının yolunun üretimden geçtiğini hepimiz biliyoruz. Özellikle 21. yüzyılın en önemlisi stratejik ürünlerinin tarım ürünleri olduğunu biliyoruz. Bizde özellikle dijital dünyada ülkemizde üretilen ürünlerin dijital dünya ile buluşma noktasında, e-ticaret projesi geliştirdik.

Onlarca gencimiz şu anda ülkemizin ürünlerini, dünya piyasası ile buluşturuyor ve inşallah 21. yüzyılda ülkemize daha müreffeh daha da yaşanabilir kılmak adına elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz. Mersinimizde Arı Üreticileri Birliği var. Şu anda birliğe kayıtlı 4 bin tane üyemiz var. Dolayısıyla 4 bin tane üyenin ürettiği ürünler şu anda hem ülke piyasasında hem de dış piyasa da ciddi bir yer tutuyor. Belediyemizin geliştirdiği e-ticaret projesi ile 4 bin tane üreticilerimizin ürünleri dünya piyasası ile buluşturuyoruz ve buradan Erdemlimiz ve ülkemiz için çok ciddi bir değer elde etmiş oluyoruz" diye konuştu.

"1 MİLYON EUROLUK İŞ BAĞLANTISI"

Türk arıcıları olarak dijital dönüşüme önem verdiklerini ifade eden arıcı Celal Çay, bu kapsamda Erdemli e-Ticaret Dijital Dönüşüm Projesi'nde yer aldıkların vurguladı. Üreten Türkiye yolunda iş dünyası ile devletin omuz omuza çalışması gerektiğine dikkat çeken Çay, "Biz Türk arıcıları olarak dijital dönüşüme önem veriyoruz. Erdemli e-ticaret dijital dönüşüm projesinde yer aldık. Türk arıcıları olarak Toros Dağları'nda üretmiş olduğumuz balları bu gün Hollanda'ya gönderiyoruz. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bu ihracatımızla ülkemiz döviz kazanacak.

Türk arıcıları olarak ülkemizin ekonomisinin gelişmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz. Canla başla çalışıyoruz. Toroslar'da üretmiş olduğumuz ballarımızı Avrupa'ya göndererek ülkemizin döviz kazanmasını sağlıyoruz. Eğriçayır Yaylası'nda 2 bin 400 metre yükseklikte üretmiş olduğumuz organik balın yanında, Kontrollü Arıcılık Sistemi (KONAR) ile Anadolu'nun dört bir tarafında başka arıcılarla çalışarak organik bal ürettik. Aynı kalitede, bizim ürettiğimiz balın kalitesinde. Üretmiş olduğumuz bu balları, bu gün Hollanda'ya ihraç ediyoruz. Yaklaşık 1 milyon euroluk bağlantı yaptık. Bugün ilk partisini gönderiyoruz. İş dünyasında devletin ve milletin beraber çalışması gerektiğini düşünüyoruz. İş dünyasında başarı elde etmek için devlet, millet kol kola beraber çalışmamız gerekiyor. Bizde burada üzerimize düşeni yapıyoruz" diye konuştu.